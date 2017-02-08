Vali Tapsız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Tapsız ziyarette kurum çalışanlarıyla tanışarak İl Müdürü Hayati Kısacık’tan kurumun genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler aldı.

Tapsız, yaptığı konuşmada, ilde son dönemde yapılan sportif yatırımlarla sporun daha da güçleneceğini belirtti.

Yatırımların Karaman’ın çehresini değiştirecek nitelikte olduğunu dile getiren Tapsız, spora ve sporcuya yapılan yatırımların sağlıklı genç nesillerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Tapsız, il açısından çok önemli projelerin hayata geçirildiğini ve spor şehri olma yolundaki bu projelerin tamamlanmasıyla sporcu fabrikasına dönüşecek Karaman’ın ulusal ve uluslararası alanda birçok şampiyon yetiştireceğine olan inancını kaydetti.

Tapsız, daha sonra Çok Amaçlı Spor Salonu, Kazımkarabekir Spor Salonu ve yeni stadyum alanında incelemede bulundu.