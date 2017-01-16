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Vali Tapsız, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:55

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KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Sevgi Evleri’nde kalan kimsesiz çocukları ziyaret etti.

Tapsız, yaptığı konuşmada, kendilerine emanet edilen çocukları, geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın ve onları iyi birer insan olarak topluma kazandırabilmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Çocuklara sıcak ve sevgi dolu bir yuvanın eksikliğini hissettirmeyecek bir aile ortamı oluşturulması gerektiğini ifade eden Tapsız, “Sevgi ve şefkat ile onları kucaklamalı, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı elimizden geldiğince en güzel şekilde hayata hazırlamalıyız. Onlar çocuklarımız ve çocuklarımıza da devlet olarak sahip çıkmak da sorumluluğumuz.” diye konuştu.

Vali Tapsız daha sonra eşi Ayşe Tapsız ile çocuklara hediye verdi.

Karaman Sevgi Evleri Süleyman Tapsız

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