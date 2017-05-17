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Vali Tapsız, Tartan Konağı'nı inceledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:55

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KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, tarihi Tartan Konağı’nda incelemelerde bulundu.
Vali Tapsız, yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel dokusuyla Anadolu mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer alan Tartan Evinin tanıtımının daha iyi yapılarak kültür turizmine kazandırılması gerektiğini belirtti.
“Medeniyetimizi meydana getiren tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız.” diyen Tapsız, geçmişle gelecek arasında bir kültür görevi yapan, mimarisi ve sahip olduğu estetiği ile tarihe ışık tutan bu eserlerin gelecek nesillere miras bırakılması konusunda toplumun tüm kesimleri tarafından gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karaman Süleyman Tapsız Tartan Konağı

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