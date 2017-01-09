Vali Tapsız, yaralı askeri ziyaret etti

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El-Bab bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Uğur Yılmaz’ı ziyaret etti.

Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan Yılmaz’ı ziyaret eden Tapsız, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tapsız, ülkenin birliği ve dirliği için mücadele verirken şehit olan askerlere Allah’tan rahmet, geride kalanlarına da sabırlar diledi.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk askerinin bölgede tarihi bir görev üstlendiğini, bu görevini başarıyla tamamlayacağını belirtti.