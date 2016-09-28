Vali Tapsız, yatırımları inceledi

KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman’da gerçekleşen yatırım ve hizmetleri incelediler.

Vali Tapsız, Belediye Başkanı Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Nazmi Ünlü ve Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu ile birlikte Elmaşehir Kapalı Pazarı, yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan Larende-Sümer Kapalı Pazarı ve çalışmaların devam ettiği Fuar ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Fuar ve Kongre Merkezi incelemeleri sonrasında konuşan Belediye Başkanı Çalışkan, “Karaman’ın çok önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Fuar, konferans, kongre ve toplantı gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi için gerekli olan modern bir merkez projesini hayata geçiriyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde Fuar ve Kongre Merkezimiz Karaman’ımızın hizmetinde olacak.” diye konuştu.