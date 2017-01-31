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Vali Tapsız'dan AA'ya ziyaret

31 Ocak 2017 Salı, 11:35

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KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Anadolu Ajansı (AA) Karaman Bürosunu ziyaret etti.
Vali Tapsız, ziyarette, Anadolu Ajansı Karaman Muhabiri Mehmet Çetin’den ajans çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Tapsız, Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında ‘Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak’ amacıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın Milli Mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olduğunu söyledi.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için güvenilir ve doğru haber üretilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Tapsız, Anadolu Ajansı’nın bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiğini dile getirdi.
Vali Tapsız, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2016 yılı Almanak’ını inceledi.

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