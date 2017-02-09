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Vali Tapsız'dan esnaf ziyareti

09 Şubat 2017 Perşembe, 15:00

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KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, esnafları ziyaret etti.

Şamkapı Caddesi’ndeki esnafları ziyaret eden Tapsız, burada yaptığı konuşmada, esnafların ekonomiye hayat veren can damarları olduğunu belirtti.

Tapsız, son dönemlerde tüm sektörlerde yaşanan canlanmanın ve hareketliliğin ticarettede yaşandığını dile getirerek, ekonomik anlamda yaşanan bu olumlu havanın esnafların olumlu etkilemesi, alın teri ve emeklerinin karşılıklarını alabilmelerinin yanında sorun ve taleplerinin karşılanabilmesi için yasalar ölçüsünde esnaflara her türlü desteği vereceklerini aktardı.

Tapsız, sorun ve taleplerini dinlediği iş yeri sahibine hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Karaman Süleyman Tapsız

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