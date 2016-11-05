Vali Topaca öğrencileri ağırladı

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Ercan Topaca, Hatay’dan gelen öğrencileri misafir etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara gezisi kapsamında Topaca’yı ziyaret eden öğrenciler, Valilik binasında ağırlandı.

Ziyarette konuşan Topaca, geleceğin güvencesi olan gençlerin, daha mutlu bir gelecek kurabilmeleri, eğitimlerini daha modern ve sağlıklı ortamlarda sürdürebilmeleri için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile beraber kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Öğrencilere, “İyi çalışan, akıllı, işini iyi yapan insanlara ihtiyaç var.” diye seslenen Topaca, şöyle devam etti:

“Sizlerden, öncelikle derslerinize iyi çalışmanızı, bol bol kitap okumanızı, ezber yapmamanızı istiyoruz. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok sorgulayan, etrafında neler olup bittiğini az çok izleyen, ülke sorunlarını, ülke gündemini az çok takip eden, bilgi sahibi olmuş bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz. Ülkemizin sizlere ihtiyacı var. İnşallah derslerinizi en güzel şekilde yaparak önce kendiniz kazanacaksınız, daha sonra da ülkemize, milletimize, devletimize ve ailenize kazandıracaksınız.”

Topaca, çocukları çok sevdiğini söyleyerek, “Buralarda belki sizler oturacaksınız. Okulları sizler yöneteceksiniz, ülkeyi sizler yöneteceksiniz, ticareti sizler yapacaksınız, ülkemizi sizler geliştireceksiniz. Bunu yapabilmek için de tabii en çok ihtiyaç duyduğumuz şey eğitimdir. Bilgili, iyi yetişmiş insan, gelecekle ilgili hedefleri, planı, programı olan insandır. Dolayısıyla bu yaşlar sizin öğrenme yaşınızdır. Zihniniz açık, zekanız iyi; okuduğunuzu iyi anlayabilecek durumdasınız. Dolayısıyla bu dönemi en güzel şekilde geçirmenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Devletin gençler için her türlü tedbiri aldığını aktaran Vali Topaca, şunları kaydetti:

“Tüm devlet faaliyetlerinin temel bir amacı vardır; insanımızın hayatını en iyi şekilde yaşamasını sağlamak, güvenliği sağlamak, sağlık hizmetlerini vermek, eğitim hizmetlerini vermek. Bütün bunların amacı, insanlarımızın huzuru, mutluluğu, esenlik içerisinde hayatını devam ettirmesidir. Dolayısıyla sizlere yaptığımız yatırım, geleceğe yaptığımız en güzel yatırımdır. Sizlerden beklentimiz, bunun karşılığını çok çalışarak, çok okuyarak vermenizdir. Aynı zamanda eğlenecek ve dinleneceksiniz.”

Öğrencilere kitap hediye eden Topaca, ziyaretin sonunda misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.