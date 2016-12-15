Vali Topaca, şehit ailelerini ziyaret etti

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Ercan Topaca, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polis memurları Yakup Çapat, Çetin Sarıkaya, Tugay Can Kızılırmak ve Mehmet Zengin’in Ankara’da yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Topaca, şehit ailelerini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Ziyaretlerde şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Topaca, vatan uğrunda hayatını kaybedenlerin yüce bir mertebeye ulaştığını ifade ederek, şehitler sayesinde huzur ve güven içinde yaşamın sürdüğünü kaydetti.

Taziye ziyaretlerinde Vali Topaca’ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve İl Müftü Vekili Ali Gülden eşlik etti.