Vali Topaca'dan Hacettepe Üniversitesine ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Ercan Topaca, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ankara Valiliği Basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Vali Topaca’yı Beytepe Kampüsü’nde Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve beraberindekiler karşıladı.

Rektör Özen ve üniversitenin öğretim üyeleri ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Topaca, Türkiye’nin büyük ve köklü üniversitelerinden biri olan Hacettepe Üniversitesinin dünyada da önemli, saygın bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Vali Topaca, daha sonra Rektör Özen ile birlikte kampüsü gezerek incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından Rektör Özen ve öğretim üyeleri ile fotoğraf çektiren Topaca, Rektör Özen’e teşekkür ederek üniversiteden ayrıldı.