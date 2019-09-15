Vali Toprak Aydos dağına tırmandı
KONYA (AA) – Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, 3 bin 430 metre yüksekliğindeki Konya'nın da en yüksek zirvesi olan Aydos dağına tırmandı.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Ereğli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Emin Özyurt, gaziler ve gazi yakınları ile birlikte Konya'nın en yüksek zirvesi olan Aydos dağına tırmanış gerçekleştirdi.
Vali Toprak, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırmanışı gerçekleştirirken sulu kar, dolu, yağmur yağışına ve sert rüzgarlara tanıklık ettiklerini söyledi.
Tırmanışın gazilerin de dahil olmasıyla daha anlamlı ve önemli bir hale geldiğini vurgulayan Toprak, şunları söyledi:
"Sağ olsunlar gazilerimiz ve gazi yakınlarımız da bizlere eşlik ettiler. Tırmanışın 3 bin metreli irtifalarına gelene kadar manzara çok güzeldi, etrafımızı çok geniş bir alanı görebiliyorduk. Göller, dağlar, geçen seneden kalan kar parçaları harika manzara vardı. Tırmanışın 3 bin metre sonrasında hava kapandı ve yağış vardı. Etrafımızı çok göremedik. Zirveye çıktığımızda, heyecanımız arttıyor mutlu oluyoruz bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Onun için ben herkese tavsiye ediyorum tabiatla, çevreyle barışık olsunlar. Aydos dağı zirvesinde kendimi Hakkari'de gibi hissettim. Burayı görünce Hakkari'deki kardeşlerimizi, kahraman güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı, polis özel harekatımızı, korucularımızı anmadan geçemeyeceğim. Buradan onları selamlamak, saygı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum.''
Zirve Hatıra Defterini de yazan Vali Toprak ve beraberindekiler, günün anısına hatıra fotoğraf çektirdikten sonra iniş için harekete geçtiler.
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