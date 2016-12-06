Vali yardımcılarından veda ziyaretleri

SİVAS (AA) – Son kararname ile farklı illere atanan Sivas Vali Yardımcıları Turgay İlhan ve Mehmet Şerif Olcay, veda ziyaretlerinde bulundu.

İlhan ve Olcay, Akıncılar Kaymakamı Yaşar Kemal Yılmaz, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, Ulaş Kaymakamı Orhan Altun ve İmranlı Kaymakamı İshak Çınar ile Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Sivas’ın her zaman kendisinde özel bir yerinin olduğunu belirten İlhan, “Sivas’a geldiğimde ilk Aksu’yu sonrasında da Kent Meydanı’nı gördüm. Şehrin önde gelenleri de iyiyse verimli bir çalışma yaparız diye düşündüm ve şehirde uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Sivas bizim için farklı bir anlam kazandı.” dedi.

Başkan Aydın’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaret anısına vali yardımcılarına hediyeler takdim etti.