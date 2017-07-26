Vali Yardımcısı Aksoy'dan Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Aksoy, ziyaretinde Kaymakam Yılmaz ve Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün’den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aksoy, Ulaş’ta 2009-2011 yıllarında görev yaptığını belirterek, “O yıllarda birlikte çalıştığım arkadaşlarımla iyi bir ekip oluşturarak hedeflediğimiz yatırımlara ulaşmak için çaba sarf ettik. Projelerimizi hayata geçirdik, yarım kalan projeleri de ilçeye gelen meslektaşlarımız bitirdi.” diye konuştu.

Ulaş halkını çok sevdiğini dile getiren Aksoy, “Şirin ve güzel ilçemiz yeni projelerle daha da gelişecek, modern bir ilçe olacak.” dedi.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yardımcısı Aksoy’a teşekkür etti.