Vali Yardımcısı Dölek'ten Başkan Demirbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Dölek, çeşitli temaslarda bulunmak için Çubuk'a geldi. İlk olarak Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Dölek, ilçe ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Demirbaş, "Bugün bizi ziyaretleriyle onurlandıran değerli Ankara Vali Yardımcımız Abdullah Dölek'e teşekkür ediyorum. Güzel ilçemiz Çubuk için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışacağız. Çubuk için en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisindeyiz. Vali Yardımcımız Sayın Abdullah Dölek beyin de ilk ziyaretine ilçemizden başlaması ilçemize verilen önemi gösteriyor." dedi.