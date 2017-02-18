Vali Yurtnaç'a ziyaret

YOZGAT (AA) – Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Ankara Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yozgat’ın gelişimi, istihdamın artırılması, yatırım yapılması, iş adamlarının Yozgat’a neler yapabileceği, tersine göç gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat’ın gelişimi için iş adamları, dernek ve federasyonlar ile sürekli irtibat halinde olacaklarını dile getirdi.

İrtibat halinde olunan iş adamlarını Yozgat’a davet edeceklerini aktaran Yurtnaç, Yozgat’ın potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba göstereceklerini, kente yapılacak yatırımların alt yapısının oluşmaya başladığını kaydetti.