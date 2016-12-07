Vali Yurtnaç'tan şehit ailesine ziyaret

YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Özgür Mutlu’nun Kırıkkale’de oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yurtnaç, ziyarette, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtnaç, şehit Özgür Mutlu başta olmak üzere, tüm şehitlerin hesabının er ya da geç sorulacağını ifade etti.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu aktaran Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Şehitlik şerefli bir makamdır. Bu hain terör olayları inşallah çok yakın zamanda bitecek, bu acılarımız da sona erecek. Bize düşen, şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmak. Şehit ailelerine zaten var olan pozitif ayrımcılığı daha da artıracağız. Onların ne derdi varsa valilerimiz, kaymakamlarımız, komutanlarımız ve tüm görevlilerimiz bir memur gibi değil de onların bir hizmetkarı gibi onlara destek verecekler. Ne işleri varsa önayak olacaklar. Bu bize düşen önemli bir görev. Allah şehidimize rahmet eylesin.”

Taziye ziyaretine, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da katıldı.