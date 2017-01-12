Validen makam aracı isteyen öğrencinin esprisi gerçek oldu

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kar yağışının ardından tatil beklentisiyle tweet atarak kendisinden makam aracı isteyen 6. sınıf öğrencisinin talebini yerine getirdi.

İl genelinde geçen hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışının ardından tatil beklentisi olan öğrenciler ve velileri, tatil beklentilerini sosyal medya aracılığıyla valiye iletirken, övgü ve tepkiye yönelik paylaşımlar tebessüm ettirdi.

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra Uyaroğlu ile Vali İlker Haktankaçmaz arasındaki mesajlaşma da sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Uyaroğlu, 8 Ocak’ta “Valim okullar tatil oluyor mu? Yoğun kar yağışı gösteriyor da. Olmuyorsa bize de makam aracı ayarlarsanız, servis geçen kaza yaptı da.” şeklinde esprili bir dille tweet atmış, Vali Haktankaçmaz da Uyaroğlu’na “Buğracığım, makam aracına binmek için önce böyle kar kıyamet de olsa okula gitmek gerekiyor.” yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Vali Haktankaçmaz, bugün 6. sınıf öğrencisi Sabri Buğra’nın Fabrikalar Mahallesi’deki evine gitti.

Öğrenciyi evinden alan Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Buğra ile tweet mesajları vasıtasıyla tanıştıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından öğrencilerin “kar yağdı, okullar tatil olsun gidemiyoruz” şeklinde mesajlar attıklarını belirten Haktankaçmaz, “Buğra’dan da öyle bir mesaj geldi. Buğra’nın mesajında bir çocuğun masumluğu ve zeki bir çocuğun yazabileceği bir mesaj vardı. Espri de vardı. Ben de bütün mesajlara değil ama böyle içerisinde yaratıcı olanlara cevap veriyorum. İnşallah kendisi çok daha güzel makamlarda, çok daha güzel hizmetler verecek. Buğra ile şimdi beraber okula gideceğiz. Diğer arkadaşlarına da hava atacak. Soğuk havada sıcak bir hava atacağız.” diye konuştu.

Sabri Buğra Uyaroğlu da “Arkadaşlarım okulda ‘ünlü oldun Buğra’ falan dediler. Vali Bey amcama ilgisi ve hoşgörüsünden dolayı çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Ben de ileride Vali Bey amcam gibi adil ve dürüst bir vali olacağım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Buğra’yı makam aracına alarak Atatürk Ortaokuluna götüren Vali Haktankaçmaz, öğrenciyi okulun kapısına kadar getirdi.

Vali Haktankaçmaz, burada öğrencilerle de yakından ilgilenerek daha sonra okuldan ayrıldı.