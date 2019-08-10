Validen sürücülere “çikolatalı” uyarı
NİĞDE (AA) – Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, katıldığı trafik uygulamasında yolcuları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, çikolata ikram etti.
Vali Şimşek, Kayseri kara yolu ve Sazlıca beldesindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını denetledi.
Şimşek, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yılmaz Şimşek, denetimlere de katılarak, uyardığı sürücülere çikolata ikram etti.
Denetim sırasında durdurulan bir araçta ön koltukta oturan çocuğu gören Vali Şimşek, sürücüye uyarıda bulundu. Vali Şimşek'in uyarılarını dikkate alan çocuk, arka koltuğa geçerek emniyet kemerini taktı.
Öte yandan vali Yılmaz Şimşek, Sazlıca beldesindeki uygulama noktasında elinde oyuncak silah gören çocuğun silahını alarak ona kitap hediye etti, kitabın silahtan daha etkili olduğunu anlattı.
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