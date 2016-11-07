Validen TOKİ sürecini hızlandırma sözü

Vali Günaydın görüşmede yaptığı konuşmada “ Isparta’da geçirdiğim vakit içerisinde sorunları daha yakından öğrenme imkânımız oldu. Dernek Başkanımızın açıklama ettiği sorunlarla yakından ilgileniyoruz. Gerek benden önceki Sayın Valimiz lüzum Sayın Vekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç Bey bu konuda çok manâlı araştırmalar yapmışlar kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bizde artık bu noktadan daha sonra elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar ve bildiğimiz değin sizlere katkı maddesi sunmaya çalışacağız. Bundan yanlamasına hiç şüpheniz olmasın. TOKİ sürecinin hızlandırılması için Isparta’daki tüm yetkili ve görevli arkadaşlarımızla bir araya gelelim ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için ne gerekiyorsa her zaman beraber yapalım ”dedi.

Ferhat Kaya