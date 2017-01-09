Valiler Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi'ni inceledi

KIRŞEHİR (AA) – Ahiler Kakınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı için Kırşehir’e gelen Niğde, Nevşehir, Kırıkkale ve Aksaray valilerinin, Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi’nde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AHİKA Yönetim Kurulu toplantısının ardından Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kırşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi’ni ziyaret etti.

Konuk valilere bilgi veren Kırşehir Valisi Şentürk, uyuşturucu belasına bulaşmış gençlerin burada hem tıbbi hem de manevi yönden tedavi gördüklerini belirtti. İlgili kurumlara tahsis edilen odalarda gençlere destek sağlandığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

“Her odada gençlere çeşitli yönden destekler veriliyor. Merkezde tedavi gören gençlerimiz İŞKUR aracılığıyla meslek edinme kursları alıyorlar. Kursları tamamlayan gençlerimiz iş sahibi olacaklar. Yarım kalan eğitimlerini burada verilen açık lise eğitimi ile tamamlama fırsatı buluyorlar. Spor salonunda spor yapıyor, bilgisayar odasında teknolojik dersler alıyorlar. Gençlerimiz burada çok yönlü bir tedavi ile sosyal hayata hazırlanmaktadırlar. Ayrıca, gençlerimiz burada ibadetlerini de eksiksiz yerine getiriyorlar.”

Merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Aksaray valileri de Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi’nin kendi illerine de örnek olacak nitelikte olduğunu ifade ettiler.