Ana Sayfa   >   Genel   >   Valilik açıkladı.. PKKya büyük darbe!

Valilik açıkladı.. PKKya büyük darbe!

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Düğündağı bölgesinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir” denildi Melih Yiğit.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 10:16
valilik-acikladi--pkkya-buyuk-darbe

Benzer Konular

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
42-deas-ve-13-pkk-hedefine-atis-yapildi
42 DEAŞ ve 13 PKK hedefine atış yapıldı!
baskan-akyurek-uclg-dunya-teskilati-es-baskanligina-secildi
Başkan Akyürek, UCLG Dünya Teşkilatı Eş Başkanlığına seçildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Uludere ilçesi Düğündağı bölgesinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar devam etmektedir” denildi

Melih Yiğit

güncel haberleri operasyon PKK şırnak şırnak valiliği

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet