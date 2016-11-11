Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı kısmen kaldırıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağın 14 Kasım tarihinden itibaren sabahleyin 05.00 ile akşam 22.00 arasında kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada, “Daha önce basın yayınlama organlarında yer aldığı gibi; ilimiz Şırnak il merkezinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz ayla getirilmesi ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların bertaraf edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mülk güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 pazartesi gününden itibaren; her gün sabahtan saat 05.00 ile akşam saat 22.00 aralarında kaldırılmıştır” denildi.

BÜYÜK KASABA GİRİŞİNDE PLANLAMA YAPILDI

Girişlerde yoğunluk yaşanmaması için de uyarıda bulunan valilik, yapılan planlama hakkında da izah etme yaptı. Açıklamada, “Şırnak merkezi dışarıya yer alan vatandaşlarımızın, Şırnak’a gelişlerinde aşırılık yaşanmaması için; Atatürk ve Vakıfkent Mahalle sakinlerinin pazartesi, Şehri Nuh ve Gündoğdu Semt sakinlerinin salı, Aydınlıkevler ve İsmetpaşa Mahalle sakinlerinin çarşamba, Cumhuriyet ve Gazipaşa Semt sakinlerinin perşembe, Yeşilyurt ve Bahçelievler Semt sakinlerinin cuma, Yenimahalle ve Dicle Mahalle sakinlerinin cumartesi günü gelmeleri yönünde tasarlama yapmaları, işlerini takip etme ve yürütme bakımından büyük rahat sağlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

VATANDAŞLAR PATLAYICI KONUSUNDA UYARILDI

Vatandaşların patlayıcı konusunda da uyarıldığı açıklamada şunlara yer verildi: “Keza vatandaşlarımızın bölücü terör örgütü mensuplarınca daha evvelden döşenip gizli olabilecek patlayıcılarla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için gördükleri şüpheli kablo, karoser, paket güya maddelere dokunmadan emniyet kuvvetlerimize bildirmeleri kendileri ve çocuklarının hayatları bakımından büyük ağırlık arz etmektedir. Bu amaçla vatandaşlarımızın bu hususlara hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur”.