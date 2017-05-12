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Valilik binasına Sivasspor bayrakları asıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:05

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SİVAS (AA) – Sivas Valiliği, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Sivasspor’un bayraklarını valilik binasına asarak takıma destek verdi.

TFF 1. Lig’de ligin bitimine 2 hafta kala, topladığı 58 puanla puan cetvelinde 2. sırada bulunan ve ligde bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek olan kırmızı-beyazlı ekibe, kentte taraftarlar heryere bayrak asarak destek oluyor.

Tarihi kent meydanında bulunan Sivas Valiliğinin ön cephesine üzerinde “şampiyon” yazısı bulunan 2 tane büyük Sivasspor bayrağı asıldı.

Sivasspor taraftarları da jestinden dolayı Sivas Valisi Davut Gül’e teşekkür etti.

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