Valilik binasına Sivasspor bayrakları asıldı

SİVAS (AA) – Sivas Valiliği, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Sivasspor’un bayraklarını valilik binasına asarak takıma destek verdi.

TFF 1. Lig’de ligin bitimine 2 hafta kala, topladığı 58 puanla puan cetvelinde 2. sırada bulunan ve ligde bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek olan kırmızı-beyazlı ekibe, kentte taraftarlar heryere bayrak asarak destek oluyor.

Tarihi kent meydanında bulunan Sivas Valiliğinin ön cephesine üzerinde “şampiyon” yazısı bulunan 2 tane büyük Sivasspor bayrağı asıldı.

Sivasspor taraftarları da jestinden dolayı Sivas Valisi Davut Gül’e teşekkür etti.