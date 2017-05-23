KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanları tarafından Valilik personeline iş güvenliği eğitimi verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Vali Yardımcısı Servet Güngör, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın geçen yıl yürürlüğe girdiğini belirtti.

Güngör, “Ülkemizdeki bütün iş yerlerinin başta ağır iş yürüten kurumlar olmak üzere kademeli bir şekilde iş güvenliği hakkındaki yeni sisteme geçmesi öngörüldü. Bu konudaki eksiklerimizi görmek adına, bütün personelimizin bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Amacımız, hem kamu hizmeti sunduğumuz vatandaşlarımızın hem de hizmeti sunan personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması ve buna yönelik sürekliliği sağlamaktır. Eğitimin güzel sonuçlar çıkaracağına ve faydalı olacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

İş Güvenliği Uzmanları Mustafa Erdoğdu ve Görkem Aytaç Alagöz, Sivil Savunma Uzmanı Hakan Çakır, Sosyal Çalışmacı Ayşegül Rüzgar ve UMKE Sorumlusu Feyzullah Çetin, personele eğitim verdi.