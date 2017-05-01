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Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, saat 19.34’de merkez üssü Van’ın Gevaş ilçesi Doğuzağaç Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 07:38

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, saat 19.34’de merkez üssü Van’ın Gevaş ilçesi Doğuzağaç Mahallesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.6 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mülk kaybının olmadığı öğrenildi. 

Yusuf İdiz
 

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