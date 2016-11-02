Vanda 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere tarafından, saat 17.52’de merkez üssü Tuşba ilçesine emrindeki Koçköy Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Korkuya neden olan zelzele, çevre ilçelerde de hissedildi. Insanlar sokağa döküldü.