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Vanda 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere tarafından, saat 17.52’de merkez üssü Tuşba ilçesine emrindeki Koçköy Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 18:30
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere tarafından, saat 17.52’de merkez üssü Tuşba ilçesine emrindeki Koçköy Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Korkuya neden olan zelzele, çevre ilçelerde de hissedildi. Insanlar sokağa döküldü.

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