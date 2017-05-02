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Van’da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Zelzele Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, saat 19.30’da merkez üssü Van’ın Gevaş ilçesi Gelir Mahallesi olan 4.3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Yerin 5.3 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal .

02 Mayıs 2017 Salı, 08:50

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Zelzele Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye takriben, saat 19.30’da merkez üssü Van’ın Gevaş ilçesi Gelir Mahallesi olan 4.3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

Yerin 5.3 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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