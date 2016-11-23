Vanda 4,1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Van’ın Özalp ilçesine saat 13.03 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 4,1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Ilk belirlemelere tarafından depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.