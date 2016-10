Vanda deprem uyarısı

İHA muhabirine açıklamalarda yer alan Yrd. Doç. Dr. Iftihar Köse, Van’da 2011’de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde yaklaşık olarak 600 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. 2011 depreminin alan için son derece herzamanki olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Köse, “2011 yılında Van 7,2 büyülüğünde bir depremle yıkıma uğramıştı. Bu deprem bu alan için son derece olağan bir depremdi. Hatırlayacağımız üzere 1976 yılında da 7,3 büyüklüğünde bir Çaldıran depremi yaşanmıştı. Çaldıran depremi nüfusun çok daha az olduğu ve evlerin daha az katlı olduğu bir dönemde ve ağırlıklı olarak da Van’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki bir bölgede meydana gelmesine rağmen 3 bin 845 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Üzerinden neredeyse 35 sene geçmeden Van depremi yaşandı. Van merkeze takriben 15 kilometre mesafede yine Van’ın kuzeyinde 7,2 büyüklüğünde meydana gelen 2011 depremi, 35 sene içerisinde arka arkaya meydana gelmiş olması Türkiye Cumhuriyeti’nde 30-40 takvim bir işlem içerisinde 7’den büyük iki depremi yaşamış tek il olma özelliğini de Van’a kazandırmış oldu. Bu açıdan baktığımızda Van ve çevresi depremsellik açısından oldukça risk taşıyan bir alan olduğunu ortaya koymuştur” diye konuştu.

“İki yer sarsıntısı arasında can kaybı noktasında 5 kat fark var”

Çaldıran depremi ile Van’da yaşanan deprem aralarında can kaybı noktasında 5 kat fazla bir ayrım olduğunu aktan Köse, bunun fay hattı türüyle alakalı biri durum olduğunu açıklama etti. Övünç Köse, “İki deprem arasında can kaybı açısından yaklaşık 5 kat ayrım var. Biz bunları Düzce ya da Kocaeli’nde yaşanan depremlerle karşılaştırdığımızda ya da Marmara depremleri ile karşılaştırdığımızda koskocoman farklar olduğunu görüyoruz. Onların da büyüklükleri benzer olmasına karşın can kayıpları noktasında ciddi farklar var. Fiilen olayın temeline baktığımızda bir depremin yıkıcılığını ve ölümcül oluşunu belirleyen en esas ne cins bir fayın üstünde geliştiğidir” ifadelerini kullandı.

“TOKİ konutları dürüst yerde yapı edildi”

Van’da geçmişte yapılaşma anlamında önemli hatalar yapıldığını ve ovalarda depremlerin etkilerinin daha artı görüldüğünü anlatan Köse, “Van’da 2011 depremlerinden daha sonra yapı edilen konutlar son derece içten yerlerde inşa edilmiştir. Ancak kentin üzerinde bulunduğu bölge hatalı bir tercihti. Çünkü depremler etkilerini düz olan alanlarda fazla daha şiddetli bir şekilde göstermektedir” dedi.

“Depremlerin unutturulmaması gerektiğine inanıyorum”

Depremlerin unutturulmaması gerektiğinin de altını çizen Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yalnızca Van depreminin yıl dönümünde değil, gerçekte depremsellik açısından önem arz eden bir ülke olan tüm Türkiye’de vatandaşlarımızın depreme duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Vatandaşlarımız için bu konularda ara sıra bilinçlendirme kampanyalarının yapılması gerektiği ve depremlerin unutturulmaması gerektiğine inanıyorum. Keza Van Gölü’nün derhal güneyindeki yüksek dağlık alanda iki plakanın çarpışması sonucu hala aktif şekilde çoğalma laf konusudur. Bu yükselmenin meydana getirdiği sıkışma devam ettikçe, bizler bilmeliyiz ancak Van’da depremler olacaktır. Bunun doğrusu periyodu değil. Biz azami 35-40 yıl diyoruz, belki birkaç sene içerisinde veya yarın bir zelzele meydana gelebilir. Bunu kestirmek de çok muhtemel değildir.”

Murat Düşünceli