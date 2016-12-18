Vanda dondurucu soğuklar

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye dek düştüğü Van’da, yaşam az kalsın buz kesti. Soğuk havalar sebebiyle Dabbağoğlu Parkında bulunan süsleme havuzları iyice donarken, binaların çatılarında ise boyları bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, kimi vatandaşların kendi imkânlarıyla buz sarkıtlarını kırmaya çalıştığı gözlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Inşa Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, bir takım semt yollarının hemen şimdi ulaşıma açılmadığı, 200 vasıta ve 650 personel ile çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi. Şehir Halkı merkezinde bulunun 42 ana arterin tamamen açıldığı ve çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Meteorolojiden alınan bilgilere tarafından, kentte hava sıcaklığının dün gece saatlerinde eksi 19 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.

Murat Dalgın