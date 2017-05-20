Van’da fırtına!

Sabahtan saatlerinde başlayan ve etkisini artıran fırtına, hayatı negatif yönde etkiliyor. Saatteki hızı 35 kilometreyi bulan kasırga, sahil kenarında bulunan 2 metrelik istinat duvarını aştı. İskele Mahallesi’ndeki Feribot İskelesi’nin etrafındaki 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar, yoldan geçen araçlara kadar ulaştı. Saatteki hızı 35 kilo metreyi bulan fırtına birçok elektrik enerji nakil hatlarında arıza meydana gelirken, zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor. Arızaların meydana geldiği bölgelerde Vangölü Elektrik Yayılma A.Ş. ekipleri ise çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

“Van’a balçık yağdı”

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren kesin aralıklarla devam eden yağmurun ardındaki araçların üzerinde biriken balçık şaşırttı. Yağmurla birlikle araçların cam ve kaportaları kısa sürede çamur rengine büründü. Sabah işe gitmek için uyanan vatandaşlar, akşam temiz bıraktıkları araçlarını balçık içinde görür görmez şaşırdı. Araçları çamurlanan sürücüler oto yıkamacılarına akın etti.