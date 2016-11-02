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Vanda lapa lapa kar yağışı

Yağmurun yerini lapa lapa kar yağışına bırakmasıyla büyük kasaba beyaza büründü.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 11:46
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Yağmurun yerini lapa lapa kar yağışına bırakmasıyla büyük kasaba beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı kentte trafikte aksamalar yaşanırken, birçok yol ise ulaşıma kapandı. Van-Bahçesaray ile Van-Doğubayazıt karayolunun ulaşıma kapandığı kentte, karayolları ve belediye ekipleri ise teyakkuza geçti.

“Kar yağışı bekliyorduk”
Bölgede bu sene kar yağışının erken başladığını anlatan Münir Takva adlı vatandaş, iş yerine gitmeye çalıştığını ifade ederek, “Doğu Anadolu burası, kar yağışı bekliyorduk. Bölgemiz biliyorsunuz genelde böyledir. Alt kar yağışının tarımsal anlamda faydaları var. Çiftçinin bir nevi nefesidir bunlar. Kar yağışı azıcık erken başladı” dedi.

“Perşembe’nin gelişi çarşambadan bellidir” atasözünü andıran diğer bir vatandaş ise, kar yağışına şaşırmadıklarını belirterek, “İki günlük yağmurdan sonra kar yağışının geleceği belliydi. Lakin bu yıl fazla erken başladı. Beklemiyorduk işin doğrusu, lakin kar güzeldir çocuklar eğlendi. Güzel oldu, kar yağışının faydaları da var. Bilhassa su kaynaklarının beslenmesi ve havadaki mikropların yok olmasında kar yağışı önemlidir” diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri uyarmıştı
Günler öncesinde alan için kar yağışı uyarısı yapan meteoroloji yetkilileri ise, Doğu Anadolu Bölgesi için karla girift yağmur ve kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu. 

Atilla İdiz – Murat Dalgın

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