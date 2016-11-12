Vanda PKKya ait mühimmat ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan yazılmış açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 12 Kasım 2016 günü Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi Arkaç mezrası bölgesinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin kullandığı pikap tipi bir arazi arabulucu, bir adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, iki adet el bombası, fazla sayıda mühimmat, patlayıcı madde, telsiz, lazer metre, dürbün ve hayat malzemesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının tespitine ve etkisiz ayla getirilmesine yönelik operasyonlar sürdürülmektedir” denildi.