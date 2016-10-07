Van'daki terör saldırısı

SİVAS (AA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in naaşı memleketi Sivas’a getirildi.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, Van’da yapılan törenin ardından askeri uçakla Sivas’a nakledildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndaki karşılamada, şehidin babası Aydın ve annesi Zübeyde Zileligil ile yakınlarının yanı sıra Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve askeri yetkililer hazır bulundu.

– “Yavrum orada üşür, bırakın koynumda yatsın”

Anne Zübeyde Zileligil, oğlunun cenazesinin uçaktan indirilişi sırasında, “Yavrum orada üşür, bırakın koynumda yatsın. Yavrum 2,5 aydır hasretim sana.” diyerek ağladı.

Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen şehidin annesi ve babasına görevliler destek oldu.

Şehidin naaşı daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in, Sivas’ta cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.