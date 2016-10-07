Van'daki terör saldırısı

SİVAS (AA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil, memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Örtülüpınar Mahallesi’ndeki “Emre” Apartmanı’ndaki baba ocağına getirildi.

Şehidin annesi Zübeyde Zileligil, burada, “Oğlum ne tahtını ne bahtını yapabildim. Ana olamadım oğlum” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Aydın ve yakınları da uzun süre ağladı.

Şehidin naaşı, yakınlarının omuzlarında cenaze namazı kılınmak üzere tarihi Kale Camisi’ne götürüldü. Şehidin en küçük kız kardeşi Büşra Zileligil, tabuta sarılıp öptü.

Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasında taşındı ve ardından cenaze aracına konuldu.

Tören geçişi sırasında şehidin eski eşi Gamze Kocabaş, dayısının kucağında olan şehidin 4 yaşındaki kızı Zübeyde Beren’e “kızım bak baban geliyor” dedi. Şehidin kızı, tören geçişi sırasında ağladı.

Şehidin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.