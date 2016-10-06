Van'daki terör saldırısı

– Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in babaevine acı haber ulaştı

SİVAS (AA) – Van’ın Gürpınar ilçesinde PKK’lı teröristlerce menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in, Sivas’taki babaevinde yas var.

Örtülüpınar Mahallesi’ndeki baba ocağına sağlık ekipleriyle gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin babası Aydın ve annesi Zübeyde Zileligil’e verdi. Sivas Belediyesi ekipleri şehidin babaevine Türk bayrakları astı. Haberi alarak eve gelen şehidin bazı yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahalledeki bazı vatandaşların da evlerinin balkonuna ve camlarına Türk bayrağı astığı görüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Talha Emre Zileligil’in eşinden boşandığı ve 4 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.