Van'ın “15 Temmuz” direnişini anlatan fotoğraflar Ankara'da sergilendi

ANKARA (AA) – Anadolu Basın Birliği (ABB) Van Şubesince düzenlenen, “15 Temmuz” fotoğraf sergisi, Ankara’da açıldı.

Anadolu Basın Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABB Van Şubesince organize edilen “81 İlde Van Anlatılıyor” projesi kapsamında, 15 ilde açılması planlanan “15 Temmuz” fotoğraf sergisinin 12’nci durağı Ankara oldu. Sergi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Güvenpark Sanat Galerisi’nde açıldı.

Açılışta konuşan ABB Van Şube Başkanı Ayhan Yazlık, 15 Temmuz fotoğraf sergisinin her ilde büyük ilgi gördüğünü belirterek, 15 Temmuz akşamı en büyük darbeyi Ankara’nın aldığını, bu nedenle Ankara’da da sergi açtıklarını belirtti.

“FETÖ’nün darbe girişimine karşı büyük bir cesaret gösteren Ankara halkının duruşu takdire şayandır. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, Van halkı da darbeye karşı boyun eğmemiş, bilakis dik durmayı başarmıştır. Anadolu Basın Birliği olarak, Van halkının gösterdiği dik duruşa görsel anlamda Ankara halkının tanık olmasını istedik. Ülkemizin insanları, batısı ile doğusu ile birlik olmayı başarırsa, inanın ki akan kan son bulacaktır.” ifadelerini kullanan Yazlık, kardeş kavgasının biteceğini, terör örgütlerine prim verilmeyeceğini kaydetti.

Yazlık, ülkenin birlik ve beraberliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, Van’ın teröre karşı gösterdiği duruşu anlatan fotoğraf karelerinin gördüğü ilginin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

ABB Van Şubesi yöneticileri, açılış öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret ederek, Van milletvekilleri başta olmak üzere birçok milletvekiliyle görüştü. Heyet, 15 Temmuz gecesi savaş uçakları tarafından bombalanan alanı da ziyaret edilerek terör örgütlerine karşı tepkilerini ortaya koydu.