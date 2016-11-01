Vanlı sanatçıdan darbe türküsü

Van’ın vazgeçilmez türkülerinden olan ‘Vanlıyam şanlıyam, kılıcı kanlıyam’ türküsü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Vanlı sanatçı Ali Gündüz tarafından ‘Vanlıyam şanlıyam darbeye karşıyam’ biçiminde uyarlandı. Van Beşyol Meydanında demokrasi nöbetleri süresince halkın ağzından düşmeyen ‘Vanlıyam şanlıyam, darbeye karşıyam’ türküsünün klibi de çıktı.

Türkü hakkında bilgi veren Ali Gündüz, “15 Temmuz gecesi, nefret edilen şey bir geceydi. Hemen Hemen canlı kabuslar gördük. Genelkurmay Başkanının derdest edildiği, gencecik insanların öldüğü, örneğinin hiçbir yerde yaşanmadığı dehşet bir geceden geçtik. Fakat milletimiz, 15 Temmuz’da bir mertlik destanı yazdı. Bu kahramanlar darbe girişimini püskürterek vatansızlara haddini bildirdi” dedi.

Türküyü 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan ve darbe girişimini püskürten kahramanlar namına uyarladığını ifade eden artist Ali Gündüz, “Bu türküyü Van’ın birlik ve beraberliğini, vatana, millete, bayrağa ve Cumhurbaşkanına olan bağlılığını bir defa daha bütün dünyaya kanıtlamak ve bu darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz için yazdım. Keza gelecek nesillere bu kahramanlık destanını andırmak ve demokrasi tarihine not düşmek için bu türkümüzü uyarladım” ifadelerini kullandı.

‘Vanlıyam şanlıyam, darbeye karşıyam’ türküsünün klibinin demokrasi nöbetlerinde halkın verdiği mücadeleden oluştuğunu dile getiren Gündüz, klipte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Atilla İdiz