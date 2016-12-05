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05 Aralık 2016 Pazartesi

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Vatandaşın umudu yılbaşı biletleri

Büyük ikramiyesi 60 milyon TL olan yılbaşı biletleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de satışa çıktı.

05 Aralık 2016 Pazartesi, 14:25
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Büyük ikramiyesi 60 milyon TL olan yılbaşı biletleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de satışa çıktı. Bütün 60, yarım 30, çeyrek ise 15 liradan satışa sunulan biletlere vatandaşın ise ilgisi büyük. Büyük hayaller kurarak bilet bölge vatandaşlardan bazıları büyük ikramiye çıktığı taktirde yurt dışına gitmek istediğini söylerken, bazıları da geleceği için yatırım yapacağını söyledi.

20 yılı aşkın süredir Milli Piyango biletleri satan Gülşehir Akyol ise, bu sene büyük ikramiyenin İç Anadolu Bölgesi’ne çıkacağını tahmin ettiğini kaydetti. 

Turan Bulut 
KAYSERİ 

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