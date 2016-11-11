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Vatandaşlar Anıtkabire akın etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 78’inci sene dönümünde Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

11 Kasım 2016 Cuma, 00:22
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 78’inci sene dönümünde Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Sabahtan saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Devlete Ait Merasim’in arkasında kapılarını halka açan Anıtkabir, gün boyu vatandaşların akınına uğradı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Anıtkabir’i manâsız bırakmayan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla İstiklal Marşı’nı okudu ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganını attı.

Polis ekiplerinin Anıtkabir’de aldığı emniyet önlemleri ise uyarı çekti. Anıtkabir girişinde x-ray cihazlarından geçen vatandaşlar, tek tek aranarak Anıtkabir’e alındı. Ailecek Atatürk’ü ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, ortaya hoş görüntüler çıkardı. Yanlarında getirdikleri çiçekleri Atatürk’ün mozolesine bırakan vatandaşlar, Atatürk’ün ruhu için dualar okudu ve hatıra fotoğrafları çekindi. Gün boyu Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşları ağırlayan Anıtkabir, saat 22.00’de ziyarete kapandı.

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