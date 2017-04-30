Vatandaşlar Bozcaada’ya akın etti

Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini birleştiren tatilciler, Bozcaada’ya akın etti. Geyikli’den Bozcaada’ya geçecek araçlar ara sıra 2 kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu. GESTAŞ, araba vapuru sefer tarifesini askıya alarak 3 gün boyunca doldur boşalt sistemi ile çalışmaya başladı. Bozcaada’da işletmelerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Bir Takım tatilciler ise rezervasyon yaptırmadan adaya gelince, konaklayacak yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, ada sokaklarını gezdi, koylarda güneşlendi, Polente Burnu’nda gün batımını izledi, akşam ise restoranda süre geçirdi. Bazı tatilciler ise Ayazma’da denize girdi. Polente Burnu’nda gün batımını seyretmeye giden tatilciler ise araç yoğunluğunu sebebiyle kuvvet anlar yaşadı. Vasıta kuyruğu nedeniyle İlçe Jandarma ekipleri sürücülere yardımcı olarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

İşletmeciler memnun

Henüz Nisan ayı olmasına karşın erken başlayan turizm sezonu, işletmecileri de hoşnut etti. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, “Geçen yıllara kadar natürel daha iyiyiz. Şu zamanda diğer turizm noktalarına göre Bozcaada’yı daha üstteki sıralara kurmak gerekiyor. Tabii adanın hemen yalnızca yerli turiste hitap etmesi noktasında çoğalma gözüküyor. Yabancı turist ise pek artı değil. Keza #bozcaadabizim kampanyası ve Newyork Times’da çıkan en son haberlerin etkisi de oldu. Natürel, halk büyük şehirlerde yoruldu ve bir an önce gerginlik atmak istiyorlar. Dış bir faktör olmazsa, ülkemizde büyük bir can sıkıntısı yaşanmazsa bu yazın turizm açısından iyi geçeceğini düşünüyorum” dedi.