Vatandaşlar, dolandırıcılara karşı uyarıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, artan dolandırıcılık olaylarına karşı, semt pazarları, banka önleri, çarşı, semt pazarları, alışveriş merkezleri, camiler, kafeler, gar ve otogar gibi halkın yoğun bulunduğu yerlerde broşür dağıttı.

Vatandaşların özellikle dolandırıcılara karşı dikkatli olmasını isteyen polis ekipleri, son günlerde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi bahane edilerek dolandırıcılık olaylarının arttığını belirtti.

Polis, asker, savcı gibi kamu görevlilerinin para istemediğini anlatan ekipler, kendilerini bu şekilde tanıtan şahısların dolandırıcı olduğunu, bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşların ‘155 polis İmdat’ hattını aramaları gerektiğini kaydetti.