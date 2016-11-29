Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Son dönemde döviz kurlarındaki yükselişe aleyhinde sosyal medyada başlatılan ‘dövizini bozdur’ kampanyası Gazinatep’ten de takviye görüyor. Yastık altındaki dolarları çıkartan vatandaşlar, döviz bürolarının yolunu tutarak, ülke ekonomisine destek veriyor. Ellerindeki dövizleri bozduran vatandaşlar, son dönemlerde döviz kurlarının yükselmesine tepki gösterirken, Türk ekonomisi üzerinde oynanan oyunları bozmayı hedefliyor.

Dövizciler ise vatandaşların gösterdiği ilgiden büyük hoşnutluk duyuyor.

“Avrupa’nın oyununa gelmeyeceğiz”

Avrupa’nın oyununa gelmeyeceklerini ifade eden vatandaşlar ise ellerindeki dövizleri Türk Lirası’na çevirmeye devam ediyor. Dolarını bozdurarak Türk Lirası’na çeviren Nadir İspir, “Türk parası layık kaybetmesin diye Türklüğümüzü ispat ettik. Avrupa’nın oyunlarını biliyoruz. Devletimizin yanına durup bu oyunlara gelmeyeceğiz. Doları olan vatandaşlar eğer bu vatanı seviyorlarsa hemen ellerindeki Dolarları bozdursunlar” dedi.

“Vatandaş kampanyaya kulak verdi”

Vatandaşların Dolar bozdurma kampanyasına yoğun alaka gösterdiğini bildiren Döviz Bürosu Yöneticisi Kemal Uzlaştırma Eroğlu, “Dinç bir ekonomi olmamızdan dolayı dövizleri Türk Lirası’na çevirmemiz gerekiyor. Gerçekte istek göstermemiz en manâlı konu Türk parasını değerlendirmemizdir. Bunu ölçmek için işlemler yapmamız kendi gücümüzü ortaya koyacaktır. Fiyatlar sabit olmadığı için çabuk bir istek var. Kur farklarından dolayı çoğu ülkenin zarar olmuştur. Zayıf oldukları için kur dalgalanmalarının altında kalmışlardır. Kendi ülkemizin parasına ne kadar bedel verirsek gücüne de pek katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.

Son günlerde yüzlerce vatandaşın elindeki Doları bozdurarak Türk Lirası’na çevirdiği belirtilirken, kampanyaya Gaziantep’e sığınan bir takım Suriyelilerin de ellerindeki dövizi bozdurarak yardım verdiği öğrenildi.

Kazım Uzunöz – Mustafa Çiçek

