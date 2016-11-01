Vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı

Sabaha doğru başlayan ve sürekli kar yağışı vatandaşları da ön çalışmasız yakaladı. Sabahleyin erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

Kar yağışının devam ettiği Kars’ta, trafik ekipleri de sürücüleri uyardı. Şehir Halkı dışına meydana çıkan sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve birincil yardım çantası bulundurmaları istendi. Kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde etkin oluyor. Kars-Digor yolu Hanlar Geçidi ile Kars Göle Boğatape Geçidi’nde tipi ve kar ulaşımı da zaman zaman aksatıyor.

Işık Çapanoğlu