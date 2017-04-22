Vatandaşlar mağazadaki ucuzluğa akın etti

İçinde ünlü markaların bulunduğu spordan herzamanki giyime kadar birçok ürünün yer aldığı mağazanın açılışa özel fiyatları yoğun ilgi fark etti. Ünlü markaları yerinde fiyata elde etmek için mağazaya gelen vatandaşlar, beğendikleri ürünleri inceleyerek denedi. Ürünleri inceleyen bir yurttaş, “Bayağı indirimli. Hoş ve kaliteli ürünler kesilmiş fiyata” derken, bir diğer yurttaş ise “Epey değişiklik var. Çok güzel, o yüzden gelmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Mağaza yetkilisi Mustafa Onbaşıgil, idareli canlanmaya katkıda bulunmak için ürünleri uygun fiyata sattıklarını belirterek, “Buradaki hedefimiz üreticiden tüketiciye gösterişli ürünlerle değişik ve garip kampanyalarla halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Spor ürünlerden klasik ürünlere kadar geniş bir mahsul yelpazesine sahibiz. Em manâlı özelliğimiz iddialı fiyatlarımız. Ülkemizin bu toparlanma sürecinde ekonomik açıdan bir canlanmayı arzu ediyoruz. Ülkemizin üretiminin güçlenmesini istiyoruz” dedi.

Metin Başar