Vatikan Büyükelçisi’nden darbeye karşı koyan Türk halkına övgü

VATİKAN (AA) – Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye’de bütün insanların ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleştiğini söyledi.

ABD’de yayımlanan haftalık gazete National Catholic Reporter’a demeç veren Vatikan’ın Türkiye ve Türkmenistan nezdindeki yeni büyükelçisi (Nunzio – Papalık Temsilcisi) Monsenyör Paul Russell, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimi, Suriye krizi, göç krizi ve Türkiye-Vatikan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Darbe girişiminin çökmesinin ardından Türkiye’de çok sayıda belirsizlik olduğunu savunan Büyükelçi Russell, “Ancak, bu acı verici olayın insanları bir araya getirebileceğine dair umut da var. Türkiye’deki bütün insanlar, ülkelerini ve demokrasilerini kesin şekilde savunmak için birleşti. Birçok ayrışma yaşanan konu var ama bu olay, tüm halkı bir araya getirdi. Bu oldukça sıra dışı bir şeydi. Buradaki umut, Türk halkını bir araya getiren bu değerlerin daha iyi bir gelecek inşa edebilir olmasıdır.” dedi.

‘Darbenin sorumlusunun Gülen olduğu konusunda çok belirti var’

Darbe girişiminin ardından uygulamaya konan önlemler kapsamında, Türkiye’de OHAL ilan edildiği ve binlerce kişinin devletteki işine son verildiğinin anımsatılması üzerine Russell, “Darbe girişimine yönelik Türkiye’nin cevabı abartılı görülebilir ancak onlar dengeyi bulmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin arkasında kimin olduğuna yönelik de Büyükelçi Russell, şunları kaydetti:

“Görünen o ki Türk hükümetinin söylediği gibi Fetullah Gülen’in ya da onun takipçilerinin doğrudan sorumluluğu olduğuna dair bir konsensüs var. Türk Hükümeti, darbenin sorumluluğunun ona (Gülen’e) ait olduğu konusunda ikna olmuş durumda ve öyle görülüyor ki, buna dair çok sayıda belirti de var.”

Büyükelçi Russell, Gülen’in çok sayıdaki takipçisinin yıllardır devlet kurumlarının içinde olduğunu anımsatarak, “Bu da çok sayıda insanın, işten alıkoyulmasının ya da tutuklanmasının nedeni. Dışarıdan bakan insanlar için bu şok etkisi yapıyor ancak Türkiye’den bakıldığında hükümetin doğru olanı yapmayı denediğini düşündüğüm bir durum söz konusu.” değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Barış Seçkin