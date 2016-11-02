Ve Diyarbakır hizmet gördü

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Benzer Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın tutuklanmasına tepki devretmek amacıyla belediye yönetimi kadar 8 gündür ulaşım hizmetinin aksatılması ve vatandaşın yaşadığı bezginlik bugün sona erdi. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile göreve başlayan kayyum Cumali Atilla, bu sabahtan itibariyle aldığı kararla çalışmayan ve Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü garajında bulunan araçlar çalıştı. 8 gündür mağdur olan Diyarbakırlılar duraklarda uzun zaman beklemekten kurtuldu. Belediye yönetimince alınan karar ile belediye otobüsleri bugün yolculara ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlardan Mehmet Kurt, kente gelen kayyumun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu belirtti. Kurt, “Bugün ulaşım olmadığı ve zorluklar çekildiği vakit insanlar zorluk çekiyor. Okula ve hastaneye gidenler var. Ulaşım hayatımızın bir parçasıdır. Hem bugün ücretsiz olması ve kayyumun atanması şanslı olsun” dedi.

öte taraftan bedava otobüsler öğrencilerin akınına uğradı. Aziz Sevim adlı öğrenci, otobüslerin bedava olmasının kendileri için fazla yararlı olduğunu ve bir takım öğrencilerin bedensel durumu olmadığını söyledi.