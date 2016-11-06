Ve HDP kararını verdi

Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 7 milletvekilinin tutuklandığı HDP, Diyarbakır’daki Meclis Grubu ve MYK toplantısında alınan kararları açıkladı. Parti binası önünde milletvekilleriyle birlikte izah etme yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 4 Kasım’da Diyarbakır’da yapılan bombalı saldırıyı kınadıklarını belirterek, yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.

Meclis Grupları ve MYK ile birlikte yaptıkları tartışmalar sonucunda, yasama organındaki çalışmalarını durdurmaya ve bir defa daha halkla buluşmaya karar verdiklerini kaydeden Bilgen, “Önümüzdeki günlerde ev konut, mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşarak halkımızın şikayet ve önerilerini dinleyeceğiz. Bileşenlerimizle, bütün ittifak güçlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, demokrasi, uzlaştırma ve emek güçleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sendika ve meslek birlikleriyle, inanç gruplarıyla, bayan, gençlik, çevre ve ekoloji hareketleriyle tartışarak önerilerini alacağız. Bütün bu istişarelerin sonunda, yapılan önerileri değerlendirerek sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Yalnızca paylaşmakla kalmayacak, ortaya meydana çıkan öneriler doğrultusunda geleceği birlikte örmek için adımlar atacağız” dedi.

Açıklamadan sonradan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan HDP Sözcüsü Bilgen, TBMM’deki komisyonlara ve Genel Komite çalışmalarına katılmayacaklarını belirtti. Bilgen, “Tutuklanan Eş Genel Başkanlar yerine tayin yapılacak mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bunların hepsini önümüzdeki günlerde halkımızla tartışacağız. Bu ülkede yasama organının bir işlevi var mı, teknik tartışmaların anlamı var mı, insanlar karar verecek. Nerede, nereye değin olacağımızı onlarla karar vereceğiz. Türkiye bir dönüm noktasındadır. Böyle küçük ayrıntılarla tartışma yapmak yerine, bu kararın Türkiye için, dünya için ne açıklama ettiğini görmek istiyoruz. Biz fazla net bir tanımlama yaptık, bu açıklamanın gereğini yapacağız. Gündemimizde halkla beraber kararı tahsis etmek var.”



Burak Emek – Mehmet Pişkin

