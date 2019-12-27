Vefat eden Türkiye sevdalısı Azerbaycanlı akademisyen vasiyeti üzerine Kayseri'ye defnedildi

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KAYSERİ (AA) – Kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müsevver Askerov için tören düzenlendi.
Azerbaycan'dan 1997 yılında Türkiye'ye gelen ve ERÜ'de göreve başlayan Askerov için fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen törene, aynı bölümde görev yapan eşi Prof. Dr. Nigar Askerova, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, eski rektörlerden Prof. Dr. Mehmet Şahin ile akademisyenler ve öğrencileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Prof. Dr. Çalış, müzik bölümüne önemli katkılar sunan Askerov'un arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir akademisyen olduğunu dile getirdi.
Askerov'a Allah'tan rahmet dileyen Çalış, hocanın isminin fakültede yaşatılacağını belirtti.
Prof. Dr. Şahin ise resimde, müzikte heykelde ve sporda varlık gösteremeyen bir üniversitenin başka bilim dallarında varlık göstermesinin mümkün olmayacağı felsefesiyle ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesini 1993'te kurmaya karar verdiklerini söyledi.
"Sanat ruhtur, sanat hayattır." diyen Şahin, "Müsevver Hoca tanıdığım en değerli, en asil yaradılışlı insanlardan birisiydi. Onun ani kaybından büyük üzüntü duyuyorum. Herkes ondan razıydı, umarız o da bizden razıdır. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.
Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu Öner de merhumun Türkiye sevgisinin ve bağlılığının bestelerine, söylemlerine, kitaplarına yansıdığını ve bu yönüyle bilindiğini aktardı.
Törende, müzik bölümü öğrencileri hocalarını veda şarkısıyla uğurladı. Törenin ardından Askerov'un tabutu akademisyenler ve öğrencilerin omuzunda cenaze aracına taşındı.
Askerov'un cenazesi vasiyeti üzerine cuma vakti Hulusi Akar Camisi'nde kılınan namazın ardından Kayseri Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
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