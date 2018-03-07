VEFATININ 100.YILINDA SULTAN ABDÜLHAMİD HAN PANELİ
Çumra Belediyesi ve Çumra Anadolu Lisesi tarafından Vefatının 100.Yılında Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han Paneli düzenlendi.
Çumra’da panel Ulu Hakan’ın kendi ismini taşıdığı Sultan Abdülhamin Han Bilgehanesinde Eski Ak Parti Milletvekili ve Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un yanı sıra Kurum amirleri ve Öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
Çumra Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan panel sonunda protokol konuşmalarına geçildi.
Programda konuşan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; Söyleyecek bir söz yok hakikaten duygulandık. Düne kadar bize kızıl sultan diye anlatılan ama Cennet Mekan Abdülhamid Han’ı anlattınız Sultanımızı dinledik Allah ona Rahmet eylesin, Sizden de razı olsun. İlçemiz için İlçe olmamıza sebebiyet verilen Çarşamba kanalımız Konya Ovası Sulama projesinin mimarıdır, Hicaz Demir yolunun mimarıdır Sultan Abdülhamid Han üzerinden 100 yıl geçmesinin ardından Hızlı Tren Haline gelmesinin de mimarı torunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a nasip oldu. 19 Mayıs 2018 tarihinde de inşallah ilk defa Karaman Konya arası hızlı tren seferinin ilki gerçekleşecek inşallah ve İlçemizden geçecek sebebi ise Sulatan Abdülhamid Han gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İki nesi arada 100 yıl var İnşallah tekrar ayağa kalkıyoruz dedi
Panelde konuşan Eski Milletvekili ve Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu; Öncelikle böyle güzel bir günde aranızda olmaktan bu güze programda aranızda olmaktan çok mutluyum. Çumra’da çok güzel faaliyetlerin olduğunu çok güzel etkinliklerin yapıldığını ve bunların büyük bir çoğunluğunun gençlere yönelik olması da bizleri ziyadesiyle memnun etti. Uzun zamandır bizlerde burada sizlerle beraber olmak istiyorduk ki 28 Şubat gibi anlamlı bir günde sizlerle beraberiz. Bizlerin amacı siz geçleri geleceğe hazırlayabilmek Milli ve Manevi değerlerinizi öğrenmenizi sağlamak sorumluluk almaktan kaçmayan vatanına dinine milletine yakışan bir birey olmanızdır. Yeni Dünyanın inşaasında söz sahibi olmanız için gayret gösteriyoruz dedi.
Düzenlenen panele ilgi oldukça yoğundu. Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde düzenlenen panel sonrasında panelistlere plaketleri salonda bulunan protokol üyeleri tarafından verildi. D.DOĞAN
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